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Первая вышивальная фабрика г.Иваново

Разработаем вышивку с 0 за 24 часа!

Работаем с тиражом вышивки от 100шт!
Вышиваем на любых повехностях!
Работаем со всеми регионами РФ!

Закажите консультацию по подбору вышивки.

Внимание! Акция! Принимаем заказы на малые тиражи до 100 единиц.

Разработаем Ваш макет вышивки и сделаем тестовую вышивку всего за 990 рублей.

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Почему с нами работать выгоднее?
Разработаем макет вышивки с нуля.
Выполняем срочные заказы,без доплат.
Вышиваем тестовый логотип за 24 часа.
Вышиваем золотыми нитками.
Фабричное качество.
Экспресс доставка по всей территории РФ.
Гарантия качества.
Производство работает 24/7
Описание вышивок.
Вышивка на крое.
Крой — детали будущего текстильного изделия, выполненные из ткани, кожи или других текстильных материалов. Наиболее часто заказ вышивки на крое делают швейные цеха.
Вышивка на готовых изделиях.
Вышивка на готовых изделиях предоставляет собой нанесение логотипа на полностью сшитую одежду, спец.одежду, бейсболки, майки, халаты, полотенца и т.д. В основном, наносят логотип для брендирования одежды.
Именная вышивка.
Данный вид вышивки используется точечно, под персонального человека. Это может быть нанесение инициалов, фамилии и других индивидуальных пожеланий.
Вопрос - ответ
+-Есть ли у Вас скидки?

Да, у нас действует система скидок, зависящая от тиража вышивки.Чем больше тираж, тем ниже цена.

+-Сколько ждать выполнения заказа?

Срок изготовления зависит только от количества и тиража вышивки.Наше производство работает 24/7 без выходных.

+-Тестовая вышивка за 24 часа?

Да, вышьем тестовую вышивку за 24 часа и разработаем макет вышивки бесплатно, при условии размещения заказа на нашем производстве.

+-Оплата заказа?

Оплата заказа доступна любым способом:  онлайн,перевод на карту, оплата при получении заказа.

+-На чем вышиваем?

Вышиваем на одежде, на ткани, готовом крое, спец одежде, бейсболках, полотенцах и т.д. Одним словом на всем, без исключения.

+-С кем мы работаем?

Работаем с физическими и юридическими лицами по всей территории РФ

+-С транспортными компаниями работаем?

У нас заключены договора со всеми крупными ТК: Сдек, ПЭК, Боксбери,Энергия, Почта РФ и др.

+-Вышиваем ли одну,две вышивки?

Да, вышиваем. Стоимость изготовления одной вышивки от 1000 рублей. (Стоимость макета и самой вышивки)

Если у Вас срочный заказ,напишите.

Вышивка на заказ от профессиональной фабрики

Наша вышивальная фабрика поможет воплотить в жизнь любую идею. Если вам нужна качественная вышивка логотипов, рекламных надписей и прочих изображений, то мы всегда готовы с этим помочь. В нашем арсенале есть современные технологии вышивки и профессиональное оборудование. Мы работаем с разными тиражами – до 100 единиц и более. Тестовый логотип можем отправить вам за 24 часа. С нами сотрудничают компании с особым корпоративным стилем, отели и другие предприятия, которые заботятся о своем имидже и активно занимаются брендированием одежды.

Вышивка на одежде от профессионалов: разместим логотип на любом изделии

Для нас нет ничего невозможного – мы предоставляем широкий спектр услуг по нанесению изображения на ткань. Промышленная вышивка осуществляется на разнообразных предметах одежды. В сферу наших услуг входит:

  • вышивка на кепках;

  • вышивка на футболках;

  • вышивка на полотенцах;

  • вышивка шевронов;

  • вышивка на наволочках;

  • вышивка на тапках;

  • вышивка на крое.

Выполняемая нами вышивка машинная, является одним из самых долговечных методов нанесения изображения на ткань. Мы используем нитки высокого качества, поэтому нанесенное изображение не полиняет при частых стирках, не выгорит на солнце, оно устойчиво к трению, высоким температурам.

Чем привлекательна наша студия машинной вышивки: преимущества сотрудничества

Вышивка на ткани может осуществляться на разнообразных вещах. Тип материала также не имеет значение (но, чем тоньше ткань, тем меньше должны быть изображение). Нам доверяют тысячи клиентов, которым нужна компьютерная вышивка в Иваново, из-за следующих причин:

  • Оперативность. Тестовый отшитый логотип будет готов за 24 часа. Если вас все устроит, то мы изготовим заказанную партию изделий в скором времени. Наше производство работает в режиме 24/7.

  • Готовы справиться с любой партией. Основная наша специализация – вышивка оптом. Принимаем заказы на малые тиражи изделий до 100 единиц. Также можем изготовить большие партии футболок, кепок, тапок и прочих вещей с логотипами от 100 штук.

  • Быстрая доставка по всей стране. Наша фабрика расположена в городе Иваново, но если вам нужна профессиональная вышивка в Москве или любом другом городе России, то мы предлагаем экспресс доставку по всей стране.

Если у вас нет готового макета, то это для нас не проблема. Мы разработаем эскиз с нуля и согласуем его с вами перед изготовлением.

Как заказать вышивку на ткани

Если вам срочно нужна машинная вышивка оптом, то достаточно заполнить форму обратной связи на нашем сайте. Также можете отправить образец логотипа нам на WhatsApp. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы уточнить все детали сотрудничества.